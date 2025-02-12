Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan ABD'ye 'iyi niyet göstergesi': Marc Fogel serbest bırakıldı /12 Şubat 2025 00:51

Rusya'dan ABD'ye 'iyi niyet göstergesi': Marc Fogel serbest bırakıldı

ABD, Rusya'da 3,5 yıldır tutuklu olan Marc Fogel'in "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bırakıldığını ve ABD'ye gönderildiğini duyurdu.

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Beyaz Saray, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Waltz, 2021 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını aktardı.

Mike Waltz, Rusya'nın söz konusu adımının bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu, memnun duyduklarını ve bunun Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilebilmesi yönünde atılmış pozitif bir adım olduğunu belirtti.

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde, uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.
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