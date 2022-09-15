Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi'li uyarı /15 Eylül 2022 15:57

Rusya'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi'li uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ukrayna'ya sağlanan silahlar konusunda tepki geldi.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD’ye sert uyarı mesajı verildi.

Rusya, ABD’yi Ukrayna’ya ATACMS uzun menzilli balistik füze tedarik etme konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Washington, Kiev’e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak.” dedi. Zaharova, Rusya’nın “topraklarını savunma hakkını saklı tuttuğunu” ve Washington yönetiminin bunun nelere yol açabileceğini anlaması gerektiğini ifade etti.

Rus sözcü, ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı sürdükçe Moskova’nın yeni önlemlerle yanıt vereceğini söyledi.
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