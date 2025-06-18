Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan ABD'ye uyarı: 'Ortadoğu’yu ateşe atar' /18 Haziran 2025 14:30

Rusya'dan ABD'ye uyarı: 'Ortadoğu’yu ateşe atar'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin İsrail’e doğrudan askeri destek verme ihtimaline sert tepki gösterdi. “Sadece bu ihtimalin dile getirilmesi bile Ortadoğu’da radikal bir istikrarsızlığa yol açar” diyen Ryabkov, Washington’u açık biçimde uyardı.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı ABD'nin de müdahil olma olasılığına karşı sert çıktı. 

Ryabkov, yalnızca böyle bir seçeneğin gündeme getirilmesinin bile bölgedeki durumu tehlikeye atacağını söyledi.

Rus haber ajansı Interfaks’a konuşan Ryabkov, ABD’nin Ortadoğu’daki çatışmalarda halihazırda aktif bir rol oynadığını belirterek, şöyle dedi:

“ABD daima tüm süreçlerin merkezinde yer aldı. Dolayısıyla daha önce müdahil olmadıkları, ama şimdi müdahale edecekleri gibi bir söylem doğru olmaz.”

Ancak Ryabkov, Washington’un İsrail’e doğrudan askeri destek verme seçeneğini tartışmaya açmasının bile ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı:

“Biz Washington’u, yalnızca bu tarz spekülatif ya da varsayımsal senaryolardan dahi uzak durması konusunda uyarıyoruz. Böyle bir adım, bölgedeki durumu radikal biçimde istikrarsızlaştırır.”
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