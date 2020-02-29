Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan açıklama: Türkiye ile gerilimi azaltma konusunda anlaştık /29 Şubat 2020 13:33

Rusya'dan açıklama: Türkiye ile gerilimi azaltma konusunda anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda tarafların Suriye'de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Rus Dışişleri, dün Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. 

Açıklamada,  "İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

"4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli mutabakatların tamamen uygulanmasının sağlanması yoluyla İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik somut adımlarla ilgili istişareler devam etti" diyen bakanlık ayrıca, her iki tarafın da BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplarla mücadeleye devam ederek sahadaki gerilimi azaltmaya, gerilimi azaltma bölgesi içi ve dışındaki sivilleri korumaya ve tüm ihtiyaç sahiplerine derhal yardım sunmaya bağlılıklarını teyit ettiklerinin altını çizdi.
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