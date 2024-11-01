Rusya'dan AKP iktidarına zehir zemberek sözler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya silah satışını sürdürürken savaşın sona ermesi için arabuluculuk girişiminde buluşmaya çalışmasını "şaşkınlık verici" olarak niteledi.





Hürriyet gazetesine açıklamada bulunan Lavrov, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu olup olmayacağı sorusu üzerine, Ankara'nın Kiev ile işbirliğini "ne yazık ki" sürdürdüğünü ifade ederek, "Türk silahları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus askeri personelini ve sivil vatandaşları öldürmek için kullanılıyor. Türk yönetiminin arabuluculuk hizmetleri sağlamaya hazır olduğuna ilişkin açıklamaları göz önüne alındığında, bu durumun şaşkınlık yaratmaması mümkün değildir" dedi.





Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için uzun menzilli Batı silahlarını kullanmak istediğine ve Ukrayna cumhurbaşkanının Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmediğine dikkat çekerek, "Böyle bir durumda Türkiye de dahil herhangi bir ülkenin arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşması pek mümkün görünmüyor" diye konuştu.





'TÜRKİYE’NİN BRICS’E KATILIMINA OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERECEĞİZ'

Türkiye’nin BRICS'e katılımıyla ilgili de konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Türkiye’nin BRICS ile yakınlaşmaya gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.





Lavrov, "Kazan’da düzenlenen zirvede, BRICS’in mevcut katılımcılarının ortak ülkeler birliğine katılım yoluyla konsolide edilmesi yönünde bir tercih yapıldı. Türkiye’nin BRICS’in daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak güçte olduğundan eminim. Türkiye’nin birliğe katılımının parametrelerine ilişkin karar, oybirliği temelinde ve tüm BRICS ülkelerinin ve Türkiye’nin egemen tercihine saygı gösterilerek verilecek" ifadelerini kullandı.





“Suriye -Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve Ortadoğu bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor" diyen Lavrov, Şam ile Ankara arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak için Rusya'nın çaba sarf ettiğini de kaydetti.