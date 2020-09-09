Rusya'dan Almanya'ya Navalni notası

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiasıyla ilgili Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.







Almanya'nın Rusya'yı uluslararası alanda "itibarsızlaştırmaya" çalıştığı belirtilen açıklamada, "Rus vatandaşı Navalnıy'ın hasta olması ve tedavi görmesi ışığında Alman hükümetinin Rusya'ya yönelik asılsız suçlamaları ve ültimatomları nedeniyle büyükelçiye protesto notası verildi" ifadesi kullanıldı.





Rus Başsavcılığının konuyla ilgili Almanya'ya 27 Ağustos'ta başvuruda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Navalnıy'ın biyokimyasal tahlil sonuçlarına ilişkin bilgilerin verilmesi gerektiği vurgulandı.





Bunun yapılmamasının ikili ilişkileri kötü şekilde etkileyeceği vurgulanan açıklamada, "Almanya ve NATO ile Avrupa Birliği müttefikleri, böyle bir siyasetin oluşturacağı sonuçlardan sorumlu tutulacak." ifadesine yer verildi.