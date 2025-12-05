Rusya'dan Almanya'ya: Siz oyunda değilsiniz

Avrupa liderlerin Ukrayna-Rusya müzakerelerinde ABD'nin arabulucu rolünü sorguladıkları ve duydukları derin güvensizliği dile getirdikleri kayıtlara Moskova'dan yanıt geldi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi olan Kiril Dmitriyev, X hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i "savaş kışkırtıcılığı" yapmakla suçladı, "inatçı aptal" olarak nitelendirdi.





DW Türkçe'nin haberine göre, Alman Spiegel dergisinin gizli bir toplantıya ait olduğu iddia edilen kayıtlara dayandırdığı haberinde; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD'nin Ukrayna ve Avrupa'ya "ihanet edebileceği" endişesini dile getirdiği, Merz'in ise Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i "önümüzdeki günlerde çok dikkatli olması" konusunda uyardığı, "Hem seninle hem bizimle oyun oynuyorlar" dediği aktarılıyor.





Söz konusu toplantının Pazartesi günü yapıldığı; katılımcılar arasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da bulunduğu belirtiliyor.





Aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Başbakan Merz'in Amerikalıların hem Ukrayna hem Avrupa ile "oyun oynadığı" endişesini alaycı bir dille ele aldı.





Uluslararası basında geniş yankı uyandıran bu haberin ardından Dmitriyev sosyal medyadan, "Sevgili Merz, siz oyunda bile değilsiniz. Savaş kışkırtıcılığıyla, barışı sabote ederek, gerçekçi olmayan önerilerle, Batı medeniyetinin intiharıyla, göçle ve inatçı aptallıkla kendinizi zaten saf dışı bıraktınız" diye yazdı.