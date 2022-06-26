Rusya'dan altın ithalatına yasak

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan G7 liderler zirvesi bugün başladı. Zirve öncesinde bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, G7 ülkelerinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.







Biden, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "ABD, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e, Ukrayna'ya karşı savaşını fonlamak için gereken gelirlerden onu mahrum bırakmak için eşi benzeri görülmemiş bedeller uyguladı” ifadelerini kullandı.





"Hep birlikte, G7 olarak Rus altınının ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız” diyen Biden altın ihracatının Rusya'ya onlarca milyar dolar getirdiğini belirtti.





Johnson: Rus oligarklarını vuruyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre İngiliz hükümeti de İngiltere, ABD, Japonya ve Kanada'nın Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını açıkladı. Yasağın kısa süre içinde yürürlüğe gireceği, yeni çıkartılmış ya da rafine edilmiş altını kapsadığı belirtildi. Daha önce Rusya'dan ithal edilmiş altının ise yasak kapsamında olmadığı açıklandı. Londra'nın açıklamasında Rusya'nın geçen yılki altın ihracatının yaklaşık 15 milyar 450 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Bugün açıkladığımız tedbirler doğrudan Rus oligarklarını vuruyor ve Putin'in savaş makinesinin kalbine saldırıyor” ifadelerini kullandı.





G7 açıklaması Salı günü

ABD yönetiminden üst düzey bir isim G7'nin Rusya üzerinde baskıyı artırmak için atacağı adımları Salı günü açıklayacağını söyledi. Altının Rusya'nın ihraç ettiği mallar arasında ikinci sırada yer aldığını söyleyen yetkili, bu adımlarla Rusya’nın dünya ekonomisinden izole edilmeye devam edeceğini belirtti.





Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarındaki Elmau Şatosu'nda düzenlenen zirvenin ilk gününde gündemde dünya ekonomisinin durumu, başta Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar olmak üzere dış politika ve güvenlik politikaları var. Zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Japonya, ABD liderlerinin yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da katılıyor.