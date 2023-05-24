Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan asker kaçaklarını önlemek için ilginç yöntem /24 Mayıs 2023 17:01

Rusya'dan asker kaçaklarını önlemek için ilginç yöntem

Rusya askere alımlarda asker kaçaklarını önlemek için dijital sisteme geçerek, celp gönderilenlerin ülke çıkışına sınırlama getiriyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya askere alımlarda asker kaçaklarını önlemek için dijital sisteme geçerek, celp gönderilenlerin ülke çıkışına sınırlama getiriyor. 

Yapılan değişiklik askerlik sisteminde ve yasalarında reform kapsamında yapılıyor. 

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni yasayla artık askerlik hizmeti için çağrı alan Ruslar, hizmet süreleri boyunca pasaportlarını teslim etmek zorunda. Yasa aynı zamanda sınır muhafızlarına, çıkış yapmaları yasak olan Rusya vatandaşlarının pasaportlarına sınırda el koyma hakkı da tanıyor. 

RİA Novosti’nin haberinde yeni yasa hükümlerine göre; Vatandaşlardan, bir kuruluşla belirli bir öneme sahip bilgilere veya devlet sırlarına erişim anlamına gelen iş sözleşmesi imzalayanlar; Askerlik hizmeti için çağrı almaları veya alternatif sivil hizmete atanmaları;  Federal güvenlik servisi (FSB) kurumlarında çalışmaları (işten ayrılmaları halinde ayrılma tarihinden itibaren beş yıl boyunca) gibi hükümler taşıyor. 

Pasaportlar, askerlik çağrısı gönderme kararının verildiği tarihten itibaren beş gün içinde teslim edilmesi gerekecek.
Kurallar 18 ila 27 yaş arası erkekler için geçerli. Ancak geçtiğimiz aylarda yapılan askere alım yasayındaki değişikliğe göre, zorunlu askerlik yaşı 21 ila 29 yaş arasında çekiliyor.
Askerlik hizmetini tamamlayanlar, pasaportlarını geri alabilecek.
Yasa Duma’da kabul edildiği andan 180 gün sonra yürürlüğe girecek.
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