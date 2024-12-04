Rusya'dan, Bakan Fidan'ın Suriye açıklamalarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 27 Kasım'dan bu yana Suriye ordusu ile çatışan cihatçı grupların “dış güçlerin desteği ve kışkırtması olmadan saldırıya cesaret edemeyeceklerini” savundu.





Zaharova, “Hiç şüphe yok ki teröristler, Suriye'de yeni bir silahlı çatışmayı kışkırtmayı amaçlayan dış güçlerin kışkırtması ve kapsamlı desteği olmasaydı böylesine cesur bir eyleme girişmezlerdi. Radikallerin şiddeti tırmandırarak ülkede sürdürülebilir barışın tesis edilmesi için yıllardır sarf edilen çabaları baltalamaya çalıştıkları ve siviller için önemli bir güvenlik tehdidi oluşturdukları açıktır” ifadelerini kullandı.





DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ankara'da görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmanın bu aşamada yanlış olacağını" dile getirmişti.





Fidan, "Bu, Suriye ile ilgili gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir sığınaktır, hatadır. Astana süreci sahada sıcak ve yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Böylece rejimin muhalefetle siyasi alanda angajmanının ilerletilmesini hedeflemiştik. Geldiğimiz noktada, Suriye’de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni, bu ülkenin birbiriyle bağlantılı sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.



