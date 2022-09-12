Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Batı'ya uyarı /12 Eylül 2022 19:16

Rusya'dan Batı'ya uyarı

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleri arasında imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşması ile ilgili Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleri arasında imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşması ile ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Aleksandr Gruşko, anlaşmanın bazı yönlerinin "gözden geçirilmesi" gerektiğini, mevcut haliyle "tam olarak" çalışmadığını savundu.

Gruşko, "Bu sorunu gündeme getirdik. Açıkçası, mevcut durumla aynı fikirde olamayız, çünkü bu iki belge üzerinde önemli çalışma bağlamını oluşturan temel anlayışlarla çelişiyor" ifadelerini kullandı.

Gruşko, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın 120 gün boyunca geçerli olduğuna dikkat çekerek, "Sürenin ardından ülkelerin anlaşma üzerindeki etkilerini değerlendirmesi gerekiyor. Gerekirse ilgili anlaşmada değişiklik yapılabilir" dedi.

'BATI, VİCDANSIZ BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR'

Aleksandr Gruşko, Batılı ülkelerin Rusya ile BM arasında tarım ürünleri ihracatına ilişkin mutabakatın uygulanmasında "vicdansız bir yaklaşım" sergilediklerini ileri sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Batı'ya uyarı Sonraki Haber >>

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

IFLC, 20.Yıl Özel Programı coşkusu

IFLC, 20.Yıl Özel Programı coşkusu

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:36:52