Rusya'dan Batı'ya uyarı

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleri arasında imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşması ile ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na yönelik açıklamalarda bulundu.

'BATI, VİCDANSIZ BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR'





Aleksandr Gruşko, anlaşmanın bazı yönlerinin "gözden geçirilmesi" gerektiğini, mevcut haliyle "tam olarak" çalışmadığını savundu.Gruşko, "Bu sorunu gündeme getirdik. Açıkçası, mevcut durumla aynı fikirde olamayız, çünkü bu iki belge üzerinde önemli çalışma bağlamını oluşturan temel anlayışlarla çelişiyor" ifadelerini kullandı.Gruşko, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın 120 gün boyunca geçerli olduğuna dikkat çekerek, "Sürenin ardından ülkelerin anlaşma üzerindeki etkilerini değerlendirmesi gerekiyor. Gerekirse ilgili anlaşmada değişiklik yapılabilir" dedi.Aleksandr Gruşko, Batılı ülkelerin Rusya ile BM arasında tarım ürünleri ihracatına ilişkin mutabakatın uygulanmasında "vicdansız bir yaklaşım" sergilediklerini ileri sürdü.