Rusya'dan beyin göçü hızlandı









Batılı ülkelerin Rusya'ya hava sahasını kapatması yüzünden çok sayıda Rus, halen uçuşların devam ettiği ve vize gerektirmeyen Gürcistan, Türkiye, Güney Kafkasya ve Ermenistan gibi bölgelere göç ediyor.





Bir Rus ekonomistin tahminine göre savaş başladığından beri 200 bin Rus ülkesini terk etti.





BBC'nin Gürcistan'daki muhabiri Rayhan Demytrie, savaş yüzünden Rusya'dan gerçekleşen beyin göçünü kaleme aldı.





İşgalin ertesi günü savaş karşıtı protestoya katıldığı için göz altına alınan 23 yaşındaki siyaset bilimi mezunu Yevgeny Lyamin, Gürcistan'a giden Ruslardan.



