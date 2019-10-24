Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan bir ülkeye daha S400 teslimatı /24 Ekim 2019 22:19

Rusya'dan bir ülkeye daha S400 teslimatı

Rusya'nın Türkiye'ye satışını yapması sonrasında yeniden gündem haline gelen S-400 füze savunma sistemi şimdi de Sırbıstan'da...

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Rusya, geleneksel müttefiki Sırbistan'a, ortak bir askeri tatbikatta kullanılmak üzere S-400 hava savunma sistemi gönderdi. Moskova böylece S-400'lerini bir tatbikat için ilk kez yurt dışına göndermiş oldu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400'lerin Sırbistan'a bir askeri nakliye aracıyla ulaştırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, S-400 sistemleri, birkaç gün sürecek tatbikat kapsamında, Pantsir-S1 türü diğer sistemlerle birlikte konuşlandırılacak. Rus üretimi Pantsir-S1,  kendinden tahrikli bir karadan havaya uçaksavar füze sistemi olarak savunma amaçlı kullanılıyor.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de, S-400'leri tatbikat esnasında bizzat izleyeceğini söyledi.

Gelişmiş bir füze savunma sistemi olan S-400'ler, saldırı halindeki savaş uçakları ve füzeleri havada yok etmek üzere tasarlanmış uzun menzilli bir bölge hava ve füze savunma sistemi. S-400'ler, Rus ordusu tarafından Kırım ve Suriye'deki Rus askeri üslerinde de konuşlandırılmış durumda.

Silah ticaretinde ihracatçı rolünü geliştirmek isteyen Rusya, Türkiye'ye ye de S-400 sistemi satmış durumda. Ankara'nın söz konusu savunma tercihi, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde son yıllarda gerilim oluşturan ana konulardan biri oldu.


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