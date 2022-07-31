Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan BM ve Kızılhaç'a başvuru adımı /31 Temmuz 2022 12:36

Rusya'dan BM ve Kızılhaç'a başvuru adımı

Rusya cephesinin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğunu belirttiği ve içerisinde Ukraynalı esirlerin yer aldığı iddia edilen binaya yönelik saldırı konusunda yeni bir gelişme yaşandığı ifade edildi.

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İçinde Ukraynalı esirlerin yer aldığı bir binanın Ukrayna ordusunca vurulduğu ve 50 kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddia ile ilgili Rusya cephesinden, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne bir soruşturma talebi iletildiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka’da meydana gelen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden yetkilileri soruşturma için davet etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu, Olenivka’da çok sayıda Ukraynalı savaş esirinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma yürütmek üzere Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden uzmanları resmi olarak davet etti” denildi.

NELER YAŞANDI?

Cumartesi gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi açıklama yaparak Donetsk’in Olenivka kasabasındaki bir hapishaneye saldırı düzenlendiğini ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıklamıştı. Ukrayna ordusu, daha sonra hayatını kaybedenlerin Mariupol’daki çatışmalarda esir alınanlar olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumluların Ukrayna ve ABD olduğunu belirtti. Bakanlık, saldırının ABD’den Ukrayna’ya gönderilen HIMARS roket sistemiyle düzenlendiğini ifade etti.

ZELENSKİY: RUSYA, TERÖR DEVLETİ OLARAK TANINMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Olenivka’daki saldırıya ilişkin Rusya’yı suçlayarak, Rusya’nın ‘terör devleti’ olarak tanınması gerektiğini belirtti.
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