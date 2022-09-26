Rusya'dan charter uçuşlar ekim sonuna dek dolu

Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrasında Antalya'da tatil yapan Rus turistlerin bir bölümünün tatilini uzatma kararı aldığı bildirildi.





Seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan Antalya'ya otel rezervasyonlarında çok azalma olmadığını belirten, Kundu'daki bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Maddi imkanı olan misafirler ya tatilini uzattı ya da Rusya dışında başka ülkelere geçti. Örneğin; Bodrum'a gelmiş bir misafirimiz, ailesiyle Rusya'ya dönmek yerine Antalya'ya geldi. Sürecin netleşmesini bekliyorlar. Maddi olarak uygun olan ve askerliğe elverişli yaş grubundakiler, Rusya'daki durumun netleşmesini bekliyor. Konuştuğumuz misafirler bunları söyledi" dedi.





Bu karar öncesinde de Rusya'dan Antalya tatillerine yönelik ciddi rezervasyon akışı yaşandığını dile getiren Çağlar, "Bireysel olarak da her zaman gelişler oluyordu ama şu an gelenler içinde bu olayla alakalı olanlar da var tabi. Ek seferler konulmadığı için çok ciddi akın yaşandığını söyleyemeyiz. Ayrıca ekim sonuna kadar da Kundu, Belek, Lara bölgesindeki otellerin birçoğu zaten dolu vaziyette. Dolayısıyla ayrıca gelen misafire yer bulabilmek oldukça zor" diye konuştu.





Mir ödemelerinde sorun

Rusya'dan talebin iyi olduğunu da söyleyen Çağlar şöyle devam etti:





"Örneğin; bizim otelimizde şu an 500 odanın 250'si yani yüzde 50'sini Rus misafirlerimiz oluşturuyor. Ekim ayı sonuna kadar da doluyuz. Kasım ayının ilk 10 günlük dönemine ilişkin rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Bu süreçte şu an Mir Kart ödemelerinde sorun yaşanıyor, bankaların uygulamayı iptal etmesi nedeniyle nakit ödeme alıyoruz. Bunun için de alternatif çözümler üretilmeye çalışılıyor."





Rusya'daki kısmi seferberlik ilanı sonrası ilk etapta 300 bin kişinin askere çağrıldığını hatırlatan tur operatörü firmasının operasyon müdürü Memduh Kına ise şu bilgiyi verdi:





"Seferberlik kapsamındaki 300 bin kişi dışındakilerin yurt dışına çıkışlarında herhangi bir sorun yok. Bizdeki e-Devlet'e benzer sistem var, bu sistemden 'seferberlik emri yoktur' kağıdını aldıktan sonra istediği yere gidebiliyor. Şu an herkes çıkabiliyor, bilet alabiliyor ama 'seferberlik emri yoktur' kağıdı almaları gerekiyor. 300 bin kişi içinde olanlar alamıyor. Rusya'dan Antalya'ya charter uçuş rezervasyonlarında eylül ayı tamamen doldu, ekim ayında da çok az yer bulunabiliyor. Rezervasyonlarda ciddi iptaller yok, günde 500 civarında rezervasyon yaptıran varken şimdi 350 civarında. Zaten hemen rezervasyon yaptırıp ertesi gün gelmesi mümkün değil, çünkü eylül sonuna kadar tüm tur operatörlerinin rezervasyonları yüzde 100 dolu, koltuklar bitmişti."





Rusya'nın çeşitli kentlerinden Antalya'ya günde 90'a yakın uçuş gerçekleştiriliyor.



