Rusya'dan Çin'e karşı yeni koronavirüs önlemi

Rusya Başbakan yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarının Rusya’ya giremeyeceğini açıkladı.





Reuters'in geçtiği habere göre, yasak 20 Şubat itibarıyla başlayacak.





Rusya, Koronavirüs'ün yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı. Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.

Koronavirüs'e ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, “Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır” demişti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Koronavirüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin ve birçok ilacın fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi talimatını vermişti.