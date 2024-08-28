Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan dikkat çeken doğal gaz ve Türkiye açıklaması /28 Ağustos 2024 16:48

Rusya'dan dikkat çeken doğal gaz ve Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazının, Avrupa'ya sevkıyatında Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğunu belirterek "Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma planları var, bunun üzerinde çalışılıyor, yani alternatif güzergahlar var" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik dünkü açıklamasını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

“Elbette Ukrayna tarafının bu tür kararları, Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecektir; bu tüketiciler, muhtemelen ABD'den gelen diğer ürünlere kıyasla, ekonomik açıdan daha garantili, fiyat parametreleri açısından daha uygun olan Rus gazını satın almak isteyeceklerdir. Basitçe çok daha fazla ödemek zorunda kalacaklar ve böylece endüstrileri daha az rekabetçi hale gelecek.”

Peskov, gazetecilerin ilgili ülkelere gaz tedarik etmek için ne gibi alternatifler olduğu sorusu üzerine, “Alternatif güzergahlar var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir merkez oluşturma planları var, bunun üzerinde çalışılıyor, yani alternatif güzergahlar var” ifadelerini kullandı.


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