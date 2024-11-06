Rusya'dan dikkat çeken Trump açıklaması!

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump'ın seçimi kazandığını ilan etmesinin ardından Rusya'dan da seçimlere ilişkin açıklama geldi.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, basın mensuplarına açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump'ı tebrik etme yönünde herhangi bir planı olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, insanların ABD'nin Rusya'ya karşı 'doğrudan ya da dolaylı olarak savaşa müdahil olan' 'dost olmayan bir ülke' olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi. Moskova yönetiminin ABD'li siyasetçilerin Rusya hakkında yaptığı açıklamaları yakından izlediğini ve analiz ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, iki ülke ilişkilerinin tarihin en düşük seviyesinde olduğunu ve 'pratikte daha da kötüleşmesinin imkansız olduğunu' sözlerine ekledi.





'PUTİN, YAPICI DİYALOĞA BAĞLI OLDUĞUNU DEFALARCA SÖYLEDİ'





Kremlin Sözcüsü, ABD'nin dış politikasının yörüngesini değiştiremediğini söyleyerek ABD Başkanı'nın resmen göreve başlayacağı ocak ayına işaret ederek, "Ocak'ta göreceğiz" dedi. Peskov, "Devlet Başkanı Putin, hakkaniyet ve eşitliğe, tarafların birbirinin endişelerini göz önünde bulundurmaya istekli olmasına dayalı yapıcı bir diyaloğa açık olduğunu defalarca söyledi. ABD yönetimi, şu anda buna taban tabana zıt. Ocakta ne olacak göreceğiz" dedi.





VARLIK FONU CEO'SUNDAN 'İLİŞKİLERİ SIFIRLAMA' MESAJI

Rusya varlık fonunun CEO'su Kirill Dmitriev ise konuya ilişkin açıklamasında Moskova ve Washington arasında 'ilişkileri sıfırlama' mesajı verdi.





Dmitriev, Trump'ın ekibinin 'kendilerine yönelik büyük çaplı dezenformasyon kampanyasına rağmen' başkanlığı ve Senato'yu kazandığını belirterek, "İkna edici zaferleri, sıradan Amerikalıların Biden yönetiminin benzeri görülmemiş yalanlarından, iş bilmezliğinden ve kötü niyetinden yorulduğunu gösteriyor" dedi. Daha önce Donald Trump'ın ekibiyle bağlantıları olan ve Goldman Sachs'te de görev almış olan Dmitriev, "Bu, Rusya ve Birleşik Devletler arasındaki ilişkileri sıfırlamak için yeni fırsatlara kapı açıyor" dedi.





MEDVEDEV: KAMALA HARRIS'İN İŞİ BİTTİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski devlet başkanı ve başbakanlarından Dmitriy Medvedev ise sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratların adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 'işinin bittiğini' savundu. Medvedev, paylaşımında, "Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır" ifadelerini kullandı.





ZAHAROVA: SOMUT EYLEMLER HAYATA GEÇİRİLMELİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Rossiya devlet televizyon kanalına, ABD'deki seçimleri değerlendirdi. ABD'de seçim sürecinin yıllardır krize dönüştüğünü savunan Zaharova, ülkedeki iç çekişmelerin kaosa girmesinden korkulduğunu ifade etti.





Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Zaharova, Trump’ın zafer konuşmasına, hem seçmenlerini tebrik ederek hem de Amerika’nın hasta olduğunu ve bu sorunları Amerikan toplumunun çözmesi gerektiğini söyleyerek başladığını hatırlatarak, "Bu, ultra liberal çevrelerin Amerikalılara ve diğer herkese dayattığı Amerika’nın diğerlerinden önde olduğu ve geri kalanların problemleri olduğu, yalnızca ABD’nin başkalarının sorunlarını nasıl çözeceğini bildiği şeklindeki ideolojiden temelden farklıdır” diye konuştu.





Sözcü Zaharova, ABD seçiminde zafer tebriki alanların söze Amerika’nın kendi sorunlarıyla başlaması gerektiğinin farkına varmalarının önemli bir ilerleme olduğunun altını çizdi. Trump'ın "Amerika'yı yeniden sağlıklı yapalım" ifadesini anımsatan Zaharova, bu sözleri dünyanın her yerindeki pek çok kişinin duymak istediğini, çünkü Amerikan yönetimleri tarafından başlatılan çatışmalar ve savaşların gezegene zarar verdiğini dile getirdi.





Sözcü Zaharova, "Bugün tamamen sorumsuz Amerikalı politikacıların suçuyla başlatılan çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği tezi dile getirildi. Elbette bu tezlerin ardından herkesin yöneleceği somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.