Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Edward Snowden hamlesi /26 Eylül 2022 21:21

Rusya'dan Edward Snowden hamlesi

Bir dönem ortaya çıkardığı belgelerle gündem oluşturan eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Uzun bir süredir Rusya'da ikamet eden eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildiği ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre Snowden’a Rusya vatandaşlığı verildi.

2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya’da yaşıyordu.
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