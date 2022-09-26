Rusya'dan Edward Snowden hamlesi

Uzun bir süredir Rusya'da ikamet eden eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildiği ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden’a Rusya vatandaşlığı verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre Snowden’a Rusya vatandaşlığı verildi.2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkaran Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya’da yaşıyordu.