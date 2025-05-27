Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan en büyük drone saldırısı: Trump Zelensky ve Putin'i hedef aldı /27 Mayıs 2025 23:04

Rusya'dan en büyük drone saldırısı: Trump Zelensky ve Putin'i hedef aldı

Moskova, hafta sonu Ukrayna’ya üst üste üçüncü gece yoğun drone saldırısı düzenleyerek en az altı kişinin ölümüne yol açtı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat’a göre, saldırı 2022’de başlayan tam kapsamlı işgalden bu yana en büyük insansız hava aracı saldırısıydı. Rusya, 355 İran yapımı Shahed kamikaze drone’u ve dokuz seyir füzesi fırlattı.

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ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından sessizliğini bozarak Vladimir Putin için “tamamen delirdi” ifadesini kullandı. Ancak Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi de hedef aldı. Truth Social’daki paylaşımında “Zelenskiy ağzından çıkan her sözle sorun yaratıyor. Bu böyle devam etmemeli,” dedi.

Zelenskiy ise Trump’ın eleştirilerine karşılık vererek Rusya’nın cezasız kalmasının saldırıları artırmasına yol açtığını savundu. “Yalnızca mutlak bir cezasızlık duygusu Rusya’yı bu kadar saldırgan kılabilir,” diyen Zelenskiy, Batı’ya yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Trump, geçtiğimiz hafta Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rus liderin kendisine yalan söylediğini fark ettiğini ifade etti. Ancak Trump yönetiminden Moskova’ya karşı yeni bir yaptırım adımı gelmedi. Daha önce göreve gelmesi halinde savaşı 24 saat içinde bitirme sözü vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Putin’in Trump’a verdiği sözleri tutmadığını belirterek, “Umarım Trump’ın öfkesi somut adımlara dönüşür,” dedi. Macron ayrıca Moskova’ya bir ateşkes için süre verilmesini ve bunun güçlü yaptırımlarla desteklenmesini önerdi.

Uluslararası ilişkiller uzmanları ise  Trump’ın Avrupa’dan gelen daha sert yaptırım çağrılarına şimdilik kulak asmaması, Putin’in savaşı sürdürme cesaretini artırdığını vurguluyorlar.
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