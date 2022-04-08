Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan en üst düzeyden itiraf: Ukrayna'da büyük kayıplar verdik /08 Nisan 2022 06:14

Rusya'dan en üst düzeyden itiraf: Ukrayna'da büyük kayıplar verdik

İngiliz basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna’daki kayıplarına ilişkin, "Önemli askeri kayıplarımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ilk kez İngiliz basınına demeç verdi. Peskov, Sky News'e verdiği röportajda Rusya'nın savaş suçları işlediğine ilişkin iddiaları reddederek, Rusya'nın çok sayıda asker kaybettiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’da ne seviyede Kayıp verdiği sorusu üzerine Peskov, "Önemli asker kayıplarımız var. Ve bu bizim için büyük bir trajedi” dedi.

Peskov, Rusya birliklerinin Ukrayna'daki Kiev ve Çernihiv bölgelerinden "iyi niyet" olarak çekildiğini iddia ederek, "Ukrayna heyeti ile yapılan görüşmeler sırasında bir iyi niyet göstergesi olarak askerler o bölgeden gerçekten çekildi. Bu bölgelerdeki gerilimi kaldırmaya çalışmak ve Rusya'nın müzakereleri sürdürmek için rahat koşullar oluşturmaya gerçekten hazır olduğunu göstermek için iyi niyetli bir hareketin göstergesiydi" dedi.

MARİUPOL'DEKİ HASTANE SALDIRISINI YALANLADI

Rusya Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir doğum hastanesini bombaladığı iddialarını yalanlayan Peskov, "Mariupol'deki hastane sahteydi ve bunun sahte olduğuna inanmak için çok ciddi nedenlerimiz var" dedi.

Mariupol'ün Rusya'nın ayrı bir devlet olarak tanıdığı "Luhansk Halk Cumhuriyeti"nin bir parçası olduğunu söyleyen Peskov, Rus askerlerinin "sekiz yıldır Ukrayna'dan gelen ağır bombardımandan muzdarip insanlara yardım etmek için" orada olduğunu iddia etti. Peskov ayrıca, Ukrayna sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin doğrulanmış fotoğrafları ve uydu görüntülerinin de "sahte" olduğunu söyledi. Peskov, Bucha sokaklarında görüntülenen cansız bedenlerin fotoğrafları için, "İyi planlanmış bir imadan başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

Savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğünü açıklaması istenen Peskov, rakamlar "doğrulanmadığı" için cevap vermekten kaçındı. Peskov, bunun bir savaş değil, gerekli olan bir "özel askeri operasyon" olduğunu ifade etti. Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki günlerde, öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyeti arasındaki müzakerelerle bitireceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.
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