Rusya'dan Erdoğan'a İdlib cevabı: Türkiye taahhütlerini yerine getirmedi

Tayyip Erdoğan'a Rusya'dan İdlib konusunda 'Soçi mutabakatına uymayacağız, Suriye Ordusu gerekirse hedef alınacak' sözlerine cevap var.





Erdoğan AKP grubunda yaptığı konuşmada, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalarla ilgili "askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız. İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" demişti.





Rus ajansı Sputnik'in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Peskov'a basın toplantısı sırasında Erdoğan'ın sözleri hatırlatıldı. Peskov konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kremlin, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor. Özellikle Türk tarafı, İdlib'de yoğun şekilde konuşlanan terör örgütlerinin etkisiz hale gelmesini sağlamayı taahhüt etmişti. Rus tarafı, bu örgütlerin İdlib'den Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini üzülerek ifade eder"





İdlib'deki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve Soçi mutabakatlarıyla aykırı düştüğünü kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan'ın iki ülke temsilcilerinin bu soruna ilişkin yoğun temaslarına devam etmelerini kararlaştırdığını aktardı.

