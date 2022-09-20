Samanyolu Haber /Gündem / 'Şanghay için Türkiye NATO'dan ayrılmalı /20 Eylül 2022 13:22

'Şanghay için Türkiye NATO'dan ayrılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Şhangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedeflediğini söylemesinin ardından Moskova'dan açıklama geldi. Açıklamaya göre ŞİÖ üyeliği için Türkiye'nin NATO'dan ayrılması gerekiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedeflediği yönündeki açıklamasına bir yanıt da Rusya'dan geldi.

Rusya'nın ŞİÖ İlişkilerinden Sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Bakhtiyor Khakimov tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak için NATO'dan ayrılması gerektiği belirtildi.

RIA'ya konuşan Khakimov, Türkiye'nin uzun süredir diyalog ortağı olarak ŞİÖ faaliyetlerine katıldığını belirtirken, "Bir başvuru yapılırsa, bu dikkatli bir şekilde incelenecek. Ancak şu anda herhangi bir başvuru yok" ifadelerini kullandı.

ŞİÖ'ye üyelik için bir dizi kriter olduğunu belirten Khakimov, "Düşman yada ŞİÖ ülkelerine karşı aktivitelere ve bloklara katılmamak bunlardan biri. Türkiye, Rusya'nın bir numaralı düşman olarak gördüğü NATO'nun üyesi" şeklinde konuştu.

Rus diplomat Türkiye ile ilgili birçok olumlu yön olmasına karşın bazı faktörlerin üzerinde dikkatlice çalışılması gerektiğini vurguladı.
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