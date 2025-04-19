Rusya'dan flaş Beşar Esad kararı: Talimatı bizzat Putin verdi





'KOŞULLAR İHLAL EDİLMEDİ'





'TALİMATI DOĞRUDAN PUTİN VERDİ'

Rusya, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı iade etmeyeceğini duyurdu. Rusya’nın bu kararı, Suriye ile aralarında ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürülen diplomatik temaslar sonucunda alındı.Rusya’nın Irak Büyükelçisi Alperus Kotraşev, yaptığı açıklamada, "Beşar Esad’ın Moskova’da kalabilmesinin şartlarından biri, her türlü medya ve siyasi faaliyetten uzak durmasıdır. Şu ana kadar bu koşulların ihlal edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır" şeklinde konuştu.Kotraşev, Esad ile ailesine sığınma hakkının doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla verildiğini ve bu kararın değişmesinin gündemleri arasında yer almadığını vurguladı.