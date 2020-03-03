Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan flaş iddia /03 Mart 2020 21:06

Rusya'dan flaş iddia

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” sırasında çoğunluğu Kürt olmak üzere 135 binden fazla kişinin yaşadıkları alanları terk ettiğini söyledi. Oleg Juravlyov, Türk hükümetinin bu bölgelere Türkmenleri zorla yerleştirdiğini söyledi.

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Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelerle birlikte gündeme gelen mülteci krizine ilişkin konuşan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, "Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından Suriye ve Rusya yönetimlerine yöneltilen, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüleşmesi sonucu milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna ve insani kriz yaşandığına dair çok sayıdaki açıklama ve eleştiriler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Suriye ordusu tarafından kontrol altına alınan İdlib’in doğusundaki bölgelerde yaklaşık 210 bin kişinin, M4 karayolunun güneyindeki operasyon düzenlenen bölgede ise en az 50 bin kişi yaşadığını söyleyen Juravlyov, "Bu dönemde en fazla 35 bin kişi bu bölgelerden ayrılarak Türkiye'ye geçti. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye yaklaşık 50 bin kişi, Türkiye'yle sınırı olan bölgelere de en fazla 100 bin kişi gitti” ifadelerini kullandı.

Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 200 bin göçmenin bulunduğu bilgisini veren Juravlyov, bunların 85 bininin sığınmacı kamplarında bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı sırasında çoğunluğu Kürt olmak üzere 135 binden fazla kişinin yaşadıkları alanları terk ettiğini belirten Juravlyov, Türk hükümetinin bu bölgelere Türkmenleri zorla yerleştirdiğini ve bunun söz konusu bölgelerdeki etnik yapıda köklü değişikliğe yol açtığına dikkat çekti.

Juravlyov, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'i terk edenlerin sayısının ise çoğunluğu Kürtler olmak üzere yaklaşık 250 bin olduğunu söyledi.
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