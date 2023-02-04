Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan flaş Kırım kararı /04 Şubat 2023 19:38

Rusya'dan flaş Kırım kararı

Kırım ve yakın bölgelerinde yüksek düzeyde risk ilanı yapıldı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın şiddeti artarak devam ederken Kırım bölgesine saldırı olabileceği uyarıları geliyor.

Kırım köprüsü de dahil olmak üzere ada ve çevresinde süresiz şekilde, yüksek düzeyde risk bölgesi ilan edildi.

Daha önce benzer uygulama Rusya’nın sınır bölgeleri Bryansk ve Kursk için yapılmıştı.

Kırım bölgesi yönetim başkanı Sergey Aksyonov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kırım'ın çeşitli kentsel bölgelerinde yüksek (sarı) düzeyde risk (saldırı ihtimali) olduğunu, bu nedenle süresiz olarak bir dikkat ve kontrol uygulaması başlatıldığını söyledi.

Karar, Kırım'ın önde gelen kentsel alanlarını ve yeni yapılan Kırım köprüsünün etrafındaki Kerç şehri ve Leninsky ilçelerini de ilgilendiriyor. Bununla birlikte adanın enerji ve su kaynaklarının da risk uyarısı altında olduğu vurgulandı.
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