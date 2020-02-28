Rusya'dan geri adım yok: Olay trajedi ama Suriye ordusunun teröristlerle mücadele hakkı var

Lavrov, Lüksemburg heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Gündemimizde Suriye ve Libya'nın bulunduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durum dahil olmak üzere küresel siyasetle ilgili konular da vardı. Rusya hem Suriye'de hem de Libya'da ilgili ülkenin tüm siyasi güçleri arasında kapsamlı bir diyalog kurulmasını destekliyor, tüm dış aktörlerden bu ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor. Elbette, 2011 yılında başlayan sözde Arap Baharı'ndan sonra baş kaldıran teröristlerle hiçbir uzlaşma yapılmamasından yanayız" dedi.





'İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlıyız'

Suriye'de gerilimin tırmanmasından kaçınmak için tüm çabaların birleştirilmesinin önemli olduğunu belirten Lavrov, Türkiye'yle yapılan İdlib'e ilişkin mutabakatlara bağlılıklarını koruduklarını vurguladı.

Rus ve Türk askeri yetkililer arasında İdlib'deki duruma ilişkin olarak sürekli temas tesis edildiğini söyleyen Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalifleri teröristlerden ayırması gerektiğinin altını çizdi.

'Rusya, Ankara'ya başsağlığı diliyor'

Lavrov, "Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" diye konuştu.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

'Görüşme Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşti'

Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi.

Rus ve Türk temsilcilerinin İdlib'deki durumla ilgili görüşmelerine bugün Ankara'da devam edeceğini kaydeden Lavrov, Moskova ile Ankara arasında İdlib'le ilgili diyalog şansının devam ettiğini vurguladı.

'Suriye ordusu, İdlib'deki teröristlerle mücadele etme hakkına sahip'

Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye ordusunun İdlib'deki teröristlerle mücadele etme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Lavrov, "Ateşkes rejiminin İdlib gerilimi azaltma bölgesinden düzenlenen saldırılarla sürekli olarak ihlal edilmesine cevaben Suriye ordusu, teröristleri püskürtme hakkına sahiptir. Suriye ordusunun terörle mücadeleye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarında yazılan gereklilikleri yerine getirmesini yasaklayamayız" diye konuştu.

Lavrov, "İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki sorunun Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatların pratikte nasıl yerine getirildiğinden kaynaklanıyor. Çatışmasızlığın pratikte nasıl uygulandığından... Ordularımız arasında mutabakatlar var, eğer bunlar tamamen yerine getirilseydi, bu tür trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi" diye ekledi.