Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan gövde gösterisi /07 Mayıs 2022 17:27

Rusya'dan gövde gösterisi

Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova’nın Kızıl Meydanı’nda bugün yapıldı. Rus Ordusu’nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya’nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

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Rusya’nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan’da kıyafetli prova gerçekleştirdi. 

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti.


Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. 


Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs’ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.


Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı" ifadelerini kullandı.  



KIYAMET UÇAĞI DA YER ALDI  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80 de tören provasında yerini aldı.

Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.


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