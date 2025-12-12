Rusya'dan gözdağı: 400 bin sözleşmeli, 34 bin gönüllü asker alındı

Rutte, Rusya’nın yıllık olarak binlerce saldırı insansız hava aracı ve seyir füzesi ürettiğini vurgulayarak, NATO ülkelerine uyarıda bulundu.





Rutte, NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarını acilen artırması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde, söz konusu ülkelerin “her eve dokunabilecek kapsamlı bir savaşa hazırlanmaları gerekeceğini” ifade etti.





400 Bin Sözleşmeli, 34 Bin Gönüllü

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Silahlı Kuvvetlerin sözleşmeli personelle takviye edilmesine ilişkin bir toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, Vladimir Putin tarafından bu yıl için belirlenen orduya asker alım hedeflerinin neredeyse tamamen gerçekleştirildiği bildirildi.





Medvedev yaptığı açıklamada, 2025 yılı içerisinde askeri birliklere 400 binden fazla sözleşmeli askerin katıldığını duyurdu. Bu sayıya ek olarak, 34 binden fazla kişinin de çeşitli gönüllü oluşumlara kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.





Medvedev, bu rakamların, ordunun personel alımında istikrarlı bir dinamik yakalandığını ve vatandaşlar arasında sözleşmeli askerliğin tercih edilmesinde yüksek motivasyon olduğunu teyit ettiğini ifade etti.





Toplantının odak noktalarından biri, alım sisteminin daha da geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde de belirlenen tempo ile personel takviyesinin sürdürülmesine yönelik atılacak adımlar oldu.