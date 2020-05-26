Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Hafter'e 'ateşkes' mesajı /26 Mayıs 2020 19:07

Rusya'dan Hafter'e 'ateşkes' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, son günlerde gerilimin yeniden tırmandığı Libya'da ateşkes çağrısı yaptığı açıklandı. Rus Dışişleri'nin açıklaması, ABD'nin 'Rusya Libya'ya uçak gemisi gönderdi' iddiasının üzerine geldi.

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Libya’da son dönemde artan gerilin konusunda Rusya ve ABD’den peş peşe açıklamalar geliyor. ABD ordusu Rusya’yı ‘General Halife Hafter güçlerini desteklemek için Libya’ya savaş uçağı göndermekle’ itham ederken, Moskova’dan Hafter’e ateşkes çağrısı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bugün Hafter’in müttefiki olan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh Issa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Buna göre Lavrov, Moskova’nın Libya’da ateşkesi ve birlik hükümetiyle sonuçlanması öngörülen siyasi görüşmeleri desteklediğini söyledi.

ABD’NİN SUÇLAMASI NE?

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının, gün içinde ABD’den yöneltilen suçlama üzerine gelmesi dikkat çekti. Amerikan ordusu sabah saatlerinde Rusya’yı, ‘Hafter’e bağlı doğu güçlerine yardım eden Rus paralı askerlere destek için Libya’ya savaş uçağı göndermekle’ suçlamıştı. Açıklamada, Rus uçağının Suriye’de boyanıp menşeinin gizlendiği öne sürülmüş, uçağın Hafter’in kara güçlerinin Trablus’taki hükümete karşı olası bir saldırısında hava desteği sağlayacağı iddia edilmişti. Rus Dışişleri bu suçlama konusunda açıklama yapmadı.

Libya’da 41 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminin NATO destekli bir isyanla devrildiği 2011’den bu yana birlik sağlanmış değil. Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye tarafından desteklenirken, bu hükümete savaş açan Hafter ve müttefiki olan Bingazi meclisi ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından destekleniyor. Rusya, Hafter’e devlet eliyle destek verildiği iddialarını kabul etmiyor.

Libya’daki iç savaşın siyasi çözümle son bulması için başlatılan Berlin süreci ise şu an için fiilen askıya alınmış durumda.
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