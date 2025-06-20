Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan 'Hamaney' çıkışı: 'Olası bir suikastte, Pandora'nın kutusu açılacak' /20 Haziran 2025 09:20

Rusya'dan 'Hamaney' çıkışı: 'Olası bir suikastte, Pandora'nın kutusu açılacak'

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" ifade etti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

Sky News'a konuşan Peskov, İsrail'in ABD'nin yardımıyla Hamaney'e suikast düzenlemesi durumunda Rusya'nın tepkisinin çok olumsuz olacağını belirterek, "Bunu kesinlikle onaylamayız" dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYAL BİLE EDİLEMEZ"
Peskov, "(İran'da rejim değişikliği) Hayal bile edilemez. Bu kabul edilemez olmalı, bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı" ifadelerini kullandı.

Hamaney'e suikast düzenlenmesi halinde Rusya'nın nasıl bir adım atacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Peskov, "Bu İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacak ve (Hamaney'i öldürmekten) bahsedenler bunu akıllarında tutmalı. Pandora'nın kutusunu açacaklar" diye konuştu.

Peskov, durumun son derece gergin ve sadece bölge için değil küresel olarak da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, çatışmanın taraflarının genişlemesinin potansiyel olarak daha da tehlikeli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İki ülke arasındaki duruma başka ülkelerin dahil olması olasılığının bölgede başka bir çatışma döngüsü oluşturacağını belirten Peskov, bunun ayrıca gerilimin tırmanmasına da yol açacağını aktardı.

TRUMP’IN ‘ARABULUCUK’ YANITI!
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu çatışmanın sona erdirilmesi için arabuluculuk yapma tekliflerini reddeden Trump’ın "kendi çatışmanızda arabuluculuk yapın" sözlerinin hakaret içermediğini belirtti.

Trump'ın "kendine özgü bir konuşma tarzı ve dili olduğunu" söyleyen Peskov, "Biz oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz" dedi.


 
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