Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan İbrahim Kalın'a tepki: Bu iş birliğinin, dışına çıkıyor /29 Mart 2022 18:35

Rusya'dan İbrahim Kalın'a tepki: Bu iş birliğinin, dışına çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

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Rusya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, "Bizim değerlendirmemize göre, tabii en zoru Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ki bu korunmalı. Tabii ki Ukrayna tarafı bunda uzlaşma sağlayamıyor ve bu, Kırım ve Donbas’ı ilgilendiriyor. Kırım 2014’te ilhak edildi. Durum değişmedi ama kimse o zamandan bu yana Kırım’ın ilhakını tanımadı. Şimdi Rus tarafı, Ukrayna ve diğer uluslararası toplumun bunu tanımasını istiyor” sözlerini eleştirdi. 

İbrahim Kalın, dün CNN televizyonunda Becky Anderson'ın sunduğu "Connect the World" programında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Kalın, Rusya’nın bu talebinin çok maksimalist ve gerçekçi olmadığını savunarak, bu durumun Donbas için de geçerli olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukraynalı tarafların bir çeşit anlaşma için bir yol bulabileceğine işaret eden Kalın, "Ancak liderlik düzeyinde bir toplantıyla Donbas ve Kırım’ın ciddi şekilde tartışılması lazım. Çünkü bunlar doğrudan Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği konusunun merkezini ilgilendiriyor" dedi.

Kalın, Kırım ve Donbas’ın geleceğinin hala belirsiz olduğu bir ortamda Putin’in barış yapmaya hazır olup olmadığı konusuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

Putin, barış yapmak istiyorsa hemen savaşı durdurabilir, insani ateşkes çağrısında bulunabilir. Böylelikle müzakereler teknik seviyede, siyasi seviyede ve stratejik seviyede devam edebilir. Biz, dünyanın geri kalanı gibi Kırım’ın ilhakını tanımadık. Hatta Çin bile Kırım’ın ilhakını tanımadı. Bu yüzden dedim ki; Rusya’nın bu konudaki talebi çok maksimalist ve gerçek dışı. (Rusya) Onlar gerçekten başka fikirlerle gelmeli.

RUSYA’DAN TEPKİ
Kalın’ın bu yöndeki sözlerine Rusya tarafından tepki geldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kalın’ın bu yöndeki sözlerine tepki gösterdi. Zaharova, “Bizce bu açıklama, beyan edilen bu iş birliğinin dışına çıkıyor. Bu, her şeye rağmen Türk temsilcilerin yorumda bulunmaması gereken bir konu” dedi.
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