Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan İdlib'de ateşkes ihlali açıklaması /08 Mart 2020 23:44

Rusya'dan İdlib'de ateşkes ihlali açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib ile ilgili Erdoğan ile Putin'in Moskova'da yaptığı görüşme sonrasında alınan ateşkes kararının 8 kez ihlal edildiğini iddia etti.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya’nın son 24 saat içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Rusya’nın son 24 saat içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türkiye tarafından ise herhangi bir ihlal kaydedilmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk ortak komisyonundaki Rus tarafı, Lazkiye’de 4, Halep’te 3 ve İdlib’de 1 olmak üzere toplam 8 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise ihlallere ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.”
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