Rusya'dan ihraç kararına tepki

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararına ilişkin, “Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır” dedi.







Medvedev, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, WADA’nın Rusya’ya yönelik kararını değerlendirdi.





Bir şekilde cezalandırılmış sporcularla ilgili bu tür kararların sık sık tekrarlandığını kaydeden Medvedev, “Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır” yorumunda bulundu. Medvedev, ilgili kurumların, WADA’nın kararına itiraz etmesi gerektiğini vurguladı.





Öte yandan, Rus sporunda dopingle ilgili sorunların olduğuna da dikkati çeken Medvedev, “Spor alanımızda dopingle ilgili sorunlar var. Bu inkar edilemez” ifadesini kullandı.