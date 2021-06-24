Rusya'dan İngiltere'ye uyarı

Rusya ile İngiltere arasında Karadeniz'de yükselen tansiyon düşmüyor. Rusya, karasularına yönelik ihlallerin tekrarlanması hâlinde, uyarılarını dikkate almayan savaş gemilerini vuracağını açıkladı.







Rusya, Çarşamba günü Kırım yakınlarında karasularını ihlal etmekle suçladığı bir İngiliz savaş gemisine yönelik uyarı atışı yaptığını ve "Defender" adlı bu geminin güzergâhını bombaladığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol açıklarındaki geminin bunun üzerine rotasını değiştirerek Rus sularından ayrıldığını öne sürmüştü. İngiltere ise gemisine Rus donanmasınca uyarı ateşi açıldığına ya da güzergâhının bir Su-24 savaş uçağı tarafından bombalandığına dair iddiaları yalanlamış ve "Defender"ın Ukrayna sularında seyrettiğini bildirmişti.





İngiltere dâhil uluslararası kamuoyunun büyük bölümü, Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım'ı hâlen Ukrayna'nın bir parçası olarak tanıyor.





Kırım açıklarında Çarşamba günü yaşandığı öne sürülen vaka, Moskova'nın Soğuk Savaş'tan beri bir NATO savaş gemisini engellemek için gerçek mühimmat kullandığını ikrar ettiği ilk olay oldu.





'BAŞKA TÜRLÜSÜNDEN ANLAMIYORSA BU YOLU SEÇERİZ'





DW Türkçe'nin İnterfaks'tan aktardığı habere göre, bugün gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gelecekte "benzer ihlaller" gerçekleşmesi hâlinde ne yapacaklarına dair bir soru üzerine, uyarılarının sonuç vermemesi durumunda yine ateş etmeye hazır olduklarını belirtti.





"Uluslararası hukuka saygı göstermeleri" için çağrıda bulunabileceklerini söyleyen ve "İşe yaramaması hâlinde, bombalayabiliriz. Ama bu kez yoluna değil, doğrudan hedefin üzerine" diye ekleyen Ryabkov, "meslektaşlar başka türlüsünden anlamıyorsa" bu yolu seçeceklerini ifade etti.