Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan İran'ın 'nükleer' kararıyla ilgili yeni açıklama /06 Ocak 2020 18:51

Rusya'dan İran'ın 'nükleer' kararıyla ilgili yeni açıklama

İran'ın, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD suikastı ile öldürülmesi sonrasında nükleer anlaşmada öngörülen kısıtlamaları reddetmesiyle ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi.

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Rusya, Tahran'ın nükleer anlaşmada öngörülen kısıtlamaları reddetmesinin nükleer silahların yayılması bakımından bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İran'ın nükleer anlaşmayla sınırlanan uranyum zenginleştirme faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama olmadan devam edeceğini duyurmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada İran'ın tüm nükleer faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kontrolü altında yürüttüğüne dikkat çekilerek, Tahran'ın kararının nükleer silahların yayılması bakımından bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Tahran'ın JCPOA'da öngörülen uranyum zenginleştirme konusundaki kısıtlamaları reddetmesi, nükleer silahların yayılması bakımından herhangi bir tehdit oluşturmaz. İran, tüm faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yakın etkileşim içinde ve UAEK'nın sürekli kontrolü altında yürütüyor. İran yönetiminin UAEK'yla işbirliğine bağlı kaldığını, kapsamı ve derinliği açısından benzersiz olan denetimlerin seviyesini koruyacağını açıkladığına dikkat çekmek isteriz."

İran hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada Tahran yönetiminin, ABD'nin daha önce tek taraflı olarak çekildiği, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adı verilen nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini askıya aldığı duyurulmuştu.
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