Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan İskenderun limanındaki yangın için uçak /08 Şubat 2023 14:16

Rusya'dan İskenderun limanındaki yangın için uçak

Rusya, İskenderun limanındaki yangın için uçak yolladı

İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 
Rusya, Güney Doğu Anadolu bölgesinde oluşan deprem sonrası ortaya çıkan yangınları söndürmek için yangın söndürme uçağı yolladı.

Rusya'ya ait Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, depremin ardından Türkiye’nin günlerdir söndüremediği İskenderun Limanı yangını ve diğer yangınlar için Türkiye'ye geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Rus Be-200 yangın söndürem uçağının Türkiye'nin güneyindeki Adana Uluslararası Havalimanı'na indiğini söyledi.
İskenderun limanı arazisinde Pazartesi akşamı, depremde devrilen kargo yüklü konteynerlerde yangın çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, yangına helikopter ve uçaklarla müdahale edildiğini söyledi ancak yangın henüz söndürülemedi aksine limanda periyodik olarak patlama sesleri duyulmaktadır.

Rusya, havacılık yardımıyla büyük yangınlarla mücadele etme konusunda deneyime sahip. Ağustos 1999’da yaşanan Adapazarı depremin ardından, Türkiye'nin İzmit kentindeki Tüpraş petrokimya rafinerisinde çıkan yangını, o dönem yine Rusya’nın yardımıyla söndürmüştü. Rusya 1999’da 3 adet Rus Il-76 tanker uçağını Türkiye’ye yollamış ve petrol rafinerisi yangını söndürülmüştü.

Be-200 çift motorlu turbojet amfibi yangın söndürme uçağı, teknik özellikleri bakımından dünyada bir benzeri yok. Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen ve Rusya’da modernize edilen uçak, ”B" sınıfı hava alanlarından (pist uzunluğu - 1,8 bin metre), ayrıca deniz yüzeyinden, nehirlerden ve göllerden en az iki metre derinlikte ve üç noktaya kadar 38 ton deposuna su alabiliyor.
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