Rusya'dan İsrail'in İran'a saldırısına ilk tepki





'ABD'NİN BAŞKA BİR DAYANAĞI KALMADI'





'HUKUKUN AÇIK BİÇİMDE İHLAL EDİLMESİDİR"





NE OLMUŞTU?

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükselirken, Rusya’dan ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Üyesi Adalbi Şhagoşev, krizin çözümünde Rusya’nın belirleyici bir aktör olacağını söyledi.Şhagoşev, "İsrail’in İran’a yönelik saldırısından sonra, Orta Doğu’daki çatışmanın çözümünde Rusya’nın rolü belirleyici olacaktır. Rusya’nın bölgedeki konumu dikkate alındığında, ABD’nin başka bir dayanağı kalmamıştır” ifadelerini kullandı.Tahran ile Washington arasında yakın dönemde bir müzakere süreci beklemenin mümkün olmadığını belirten Şhagoşev, bu temasların İran için yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde bilinçli biçimde engellendiğini ileri sürdü.Şhagoşev, “Orta Doğu’da ortaya çıkan yeni terörist yaklaşım, tüm dünya açısından son derece tehlikelidir. Bu durum, uluslararası hukukun bir kez daha açık biçimde ihlal edilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.Şhagoşev, İsrail’in tutumu ne kadar kararlı olursa olsun, yaşanan sorunların yalnızca müzakere masasında çözülebileceğini vurguladı.İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu. İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.