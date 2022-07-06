Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan İsveç ve Finlandiya ile ilgili 'misilleme' açıklaması /06 Temmuz 2022 20:18

Rusya'dan İsveç ve Finlandiya ile ilgili 'misilleme' açıklaması

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrası olası bir Rus müdahalesinden çekinerek NATO üyeliğine başvuran Finlandiya ve İsveç konusunda açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Aleksey Zaitsev'in 'misilleme' konusunu gündeme getirdiği aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası NATO üyelik süreci başlatılan isveç ve Finlandiya konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu iki ülkenin NATO içindeki durumu konusunda açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Aleksey Zaitsev'in 'misilleme' konusunu gündeme getirdiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Aleksey Zaitsev, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aleksey Zaitsev, ülkesinin, NATO üyesi olma yolunda ilerleyen İsveç ve Finlandiya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide misilleme tehdidinde bulundu.

Zaitsev, "NATO'ya katılmaya hazırlanırken Helsinki ve Stockholm bunun ne gibi sonuçlara yol açabileceğini anlamalı. Rusya, İskandinav ülkelerinin kendisine tehdit oluşturmak için alabileceği her türlü önleme kaçınılmaz olarak yanıt verecektir" dedi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI GERİLİMİ TIRMANDIRACAK

Aleksey Zaitsev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının "Avrupa'daki siyasi ve askeri gerilimlerin tırmanmasına bir adım daha yakın" olacağı ve "Baltık ve Kuzey Kutbu bölgeleri için işleri ağırlaştıracağı" konusunda uyardı.
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