Rusya'dan İsveç ve Finlandiya ile ilgili 'misilleme' açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası NATO üyelik süreci başlatılan isveç ve Finlandiya konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.





Bu iki ülkenin NATO içindeki durumu konusunda açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Aleksey Zaitsev'in 'misilleme' konusunu gündeme getirdiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Aleksey Zaitsev, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Aleksey Zaitsev, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI GERİLİMİ TIRMANDIRACAK





Aleksey Zaitsev, ülkesinin, NATO üyesi olma yolunda ilerleyen İsveç ve Finlandiya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide misilleme tehdidinde bulundu.Zaitsev, "NATO'ya katılmaya hazırlanırken Helsinki ve Stockholm bunun ne gibi sonuçlara yol açabileceğini anlamalı. Rusya, İskandinav ülkelerinin kendisine tehdit oluşturmak için alabileceği her türlü önleme kaçınılmaz olarak yanıt verecektir" dedi.Aleksey Zaitsev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının "Avrupa'daki siyasi ve askeri gerilimlerin tırmanmasına bir adım daha yakın" olacağı ve "Baltık ve Kuzey Kutbu bölgeleri için işleri ağırlaştıracağı" konusunda uyardı.