Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir tehdit daha

'Finlandiya mayısta NATO üyeliğine başvuru yapacak' iddiası





İsveç'te iktidar NATO'ya üyelik konusunu görüşüyor





Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde gündemde daha fazla yer alan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme ihtimalini değerlendirdi.Peskov "NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa’da güvenliği artırmaz" yorumunda bulundu.Geçen cuma Finlandiya'nın en büyük gazetelerinden Iltalehti, Helsinki yönetiminin NATO üyeliğine başvuru hazırlıklarının 14 Nisan'da başlayacağı ve mayısın ilk haftasında da başvuru yapılacağını ileri sürdü.Fin basınına konu hakkında açıklama yapan eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb da Finlandiya'nın yakında NATO üyeliğine başvuru yapacağından emin olduğunu, İsveç'te de bu doğrultuda karar almaya yönelik bir hareketliliğin başladığını ifade etti.Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yayımladığı ankete göre, Finlandiya Parlamentosundaki milletvekillerinin 112'si NATO üyeliğini destekliyor, 71'i üyeliğe olumsuz bakıyor. Milletvekillerinin 17'si de kararsız olduğunu belirtiyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de geçen hafta Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma ihtimalinin Brüksel'de dışişleri bakanları tarafından görüşüldüğünü söyledi.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson askeri İttifak'a girmeyi tercih etmemekle birlikte mart sonunda adaylığın "ihtimaller arasına" alındığını söylemişti.Parti içi görüşmelerin yazdan önce sona ereceğini düşündüklerini belirten başbakan, tartışılacak konunun NATO üyeliğine 'evet' ya da 'hayır' yanıtından daha kapsamlı olacağının altını çizdi.Soğuk Savaş'ın ardından tarafsızlık ilkesinden vazgeçen İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyeliği kabul etmese de birçok anlaşmaya imza atmış durumda.Helsinki'de iki ay öncesine kadar imkansız görünen üyelik fikri Ukrayna'nın işgalinin ardından somut bir hal almaya başladı. NATO'ya üyeliği destekleyenlerin sayısı iki ülkede katlanarak artarak Finlandiya'da yüzde 60, İsveç'te ise yüzde 50 seviyesine ulaştı. İstemeyenlerin oranı ise yüzde 20-30 seviyesine geriledi.