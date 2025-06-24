Rusya'dan Kiev'e yoğun füze saldırıları

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna basınına yansıyan görüntüler, saldırıda çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze kullanıldığını gösteriyor. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen patlamaların ardından çok sayıda yangın çıktı.





Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı günlük brifinginde, Kiev ve çeveresindeki askeri ve teknik hedefleri vurmak için "Geran" tipi İHA'ların yanı sıra balistik füzelerin de kullanıldığı bildirdi. Kiev'in Juliani havaalanı çevresi ve Antonov fabrikası gibi stratejik hedeflerin vurulduğu iddia edildi. Yerel kaynaklar, füzelerin radar sistemlerine yakalanmayacak kadar alçaktan uçtuğunu belirtti.





Kiev Politeknik Enstitüsü’ne füze isabet etti





Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü'nün bir binasına isabet eden saldırı sonucu bina alev aldı. Yetkililer, burada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız hava aracı üretildiğini iddia etti.





Kiev'in yanı sıra Hostomel, Krivoy Rog, Çernihiv, Vinnitsa, Çerkassi, Poltava, Harkov ve Sumi bölgelerinde de patlamalar yaşandı. Rostov Bölgesinde Ukrayna'ya ait İHA'ların saldırısı sonucu bir sanayi tesisinde yangın çıktı.





Ukrayna tarafından kayıplara ilişkin bir açıklama halen yapılmadı.