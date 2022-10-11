"Rusya'dan KKTC ile ilgili yeni karar" iddiası

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan farklı alanlardaki yaptırımlar sürüyor.





Bu yaptırımlar sonrasında gittikçe yalnızlaşan Rusya yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkiler ise son dönemde daha da artmaya başladı.





Bu kapsamda Rusya yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçuş başlatma ve ülkede konsolosluk açma durumunu değerlendirdiği iddia edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rus yetkililer, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tur kapsamında uçuş başlatmaya ve Lefkoşa'da bir konsolosluk açmaya hazırlandığını söyledi. Rus yetkililer, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tur kapsamında uçuş başlatmaya ve Lefkoşa'da bir konsolosluk açmaya hazırlandığını söyledi.

İzvestiya'ya konuşan yetkililer, söz konusu adımların yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini savundu.Yetkililer, uçuşların başlatılması ve konsolosluk binasının açılmasının KKTC'ye yönelik diplomatik bir tanıma anlamına gelmediğini, bu girişimin KKTC'de yaşayan yaklaşık 10 bin Rus vatandaşlarına hizmet etmek için başlatılacağını dile getirdi.İzvestiya gazetesi, aynı şekilde Batılı ülkelerin de KKTC'de konsolosluk açtığını, bunlara "büro" adını verdiğini yazdı.