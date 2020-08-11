Rusya aşıyı propaganda malzemesi yaptı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.





Rusya'da Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan tescillendi.





Putin, kızına tescillenen aşının yapıldığını söyledi.





Ancak bu kadar kısa sürede Covid-19 aşısı geliştirilmiş olabileceğine ihtimal vermeyen uzmanlar Rusya'nın açıklamasına temkinli yaklaşıyor.





"RUSYA AŞIYI PROPAGANDA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ"





Rusya'nın "Aşıyı tescilledik" çıkışı, yaklaşık 750 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olup, 20 milyondan fazla kişiye bulaşan ve küresel ekonomiyi sarsan Koronavirüs salgını için aşı geliştirme yarışının yoğunlaştığı bir ortamda, Kremlin Sarayı'nın bir propaganda hamlesi olarak değerlendiriliyor.





Aralarında AstraZeneca Plc ve Moderna Inc.'nin bulunduğu firmalar halen, yakında sonuçlarının alınması beklenen çalışmaları dahilinde, kendi aşılarının son deneme safhalarını yürütüyor.





Bazı ilaç şirketleri, Rusya'nın aşıyı onaylamasındaki bu acelesinin tehlikeli olduğunu kaydetti.