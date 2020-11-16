Samanyolu Haber /Sağlık / Rusya'dan koronavirüs aşısında yeni gelişme /16 Kasım 2020 20:10

Rusya'dan koronavirüs aşısında yeni gelişme

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısı 54,5 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 300 bini aştı. Vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanırken, bir yandan da aşı çalışmalarından dünyayı umutlandıran açıklamalar geliyor.

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Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu duyurulan aşının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor.  Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısı da eksi 18 derece ve altında muhafaza edilmesi gerekiyor.

Aşıların düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi zorunluluğu da dozların tüm dünyaya sevkinin nasıl gerçekleştirilebileceği ve nasıl depolanacağı tartışmalarına neden oldu.

Uzmanlar yarım derecelik değişimin bile aşının kalitesini bozabileceğine dikkat çekiyor.Rusya’nın bu soruna çözümü ise aşının dondurularak kurutulması.

Rus Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun Başkanı Kiril Dimitriyev, “Önemli miktarlarda aşı kuru şekle dönüştürülecek" dedi.

Aşının kurutulmuş halinin sıvı haliyle aynı bağışıklık tepkisini verdiğini belirten Dimitriyev, “Yaklaşık olarak Şubat ayından itibaren büyük ölçüde kurutulmuş aşı üretimine geçilmesini bekliyoruz. Çoğunluk olmasa da önemli miktarlarda aşı kuru şekle dönüştürülecek" ifadelerini kullandı.

Dondurularak kurutulan aşının 2 ila 8 santigrat derecelik sıcaklıkta muhafaza edilebileceği, aşılama işlemi öncesinde yeniden sulandırılacağı belirtiliyor.
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