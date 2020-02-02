Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Koronavirüse karşı 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi /02 Şubat 2020 19:50

Rusya'dan Koronavirüse karşı 3 ilaçtan oluşan tedavi önerisi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı korunmak için Rusya'dan 3 ilaçtan oluşan yeni bir öneri geldi.

SHABER3.COM

Rusya Sağlık Bakanlığı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüsten korunmak için üç farklı ilacın alınması gerektiğiyle ilgili sağlık çalışanlarına tavsiye niteliğinde bir liste yayımladı.

Euronews'in haberine göre, Rusya Federal Servisi Tüketici Hakları Koruması ve İnsan Refahı ile birlikte yapılan çalışma Koronavirüsten korunmak ve tedavi etmek için "geçici rehber" niteliği taşıyor.

Açıklamada hap şeklinde alınan ilaçların Koronavirüse yakalanan yetişkinlerin tedavisine yardım ettiği belirtiliyor. Listedeki ilaçlar Ribavirin, Lopinavir ve bağışıklık sistemini güçlendiren Ritonavir Recombinant beta-1b olarak sıralanırken, doktorlar için tedavi süresi ve ilaçların dozajıyla ilgili bazı bilgiler de yer alıyor.

Tavsiye edilen ilk ilaç olan Ribavirin daha önce Çin ve Singapur gibi ülkelerde SARS virüsü tedavisi için kullanılmıştı. Listede bu ilacın dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiği, zira kansızlık (anemi) ve hipoksemi (oksijen yetmezliği) gibi yan etkilere neden olabileceği belirtiliyor.

Listedeki ikinci ilaç olan Lopinavir'in ise Koronavirüs hastalarında görülen yüksek, şiddetli ve sık görülen ateşlenme durumunu azalttığı ve üçüncü ve son ilacın ise HIV virüsünü tedavi ettiği belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı ayrıca çocuk ve gençlerin Koronavirüse yakalanma riskinin daha az olduğunu, Vuhan'daki Koronavirüs hastalarının yaş ortalamasının 41 olduğunu ifade etti. Bunun yanında Koronavirüsün özellikle 60 yaş ve üzerindeki hastalarla daha şiddetli etki gösterdiği de açıklamada yer aldı.
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