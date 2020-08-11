Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'dan kripto para kararı /11 Ağustos 2020 10:57

Rusya'dan kripto para kararı

Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi kripto paraları tamamen yasaklamaya hazırlanan Rusya geri adım attı.

SHABER3.COM

Rusya'da yeni yürürlüğe giren Kripto Para Kanunu herhangi bir mal veya hizmet karşılığında kripto paraların kullanılmasına müsaade etmiyor. 

Ancak Ruslar, kripto para madenciliği ve borsalarda kripto paralar arasında işlem yapabilecek.

Yeni kanunla kripto paralar hakkında bazı kısıtlamalar getirildi. Daha önce kripto paraları içeren tüm faaliyetler suç kapsamında sayılıyor ve kara para aklanmasına dair düzenlemeye tabi tutuluyordu.

1 Ocak 2021'den itibaren Rusya'da kripto para birimlerine izin verilecek, ancak söz konusu paralar herhangi bir mal veya hizmet karşılığında kullanılamayacak. 

MERKEZ BANKASI GÖZETİMİNDE BORSA BİLE AÇILABİLECEK

Forbes'ın haberine göre Rus bankaları merkez bankasının gözetiminde kripto para birimi borsaları açabilecek ve dijital paralarını ancak merkez bankası kontrolü altında çıkarabilecek.

Rusya'da yapılan son düzenleme, kripto paraların tamamen yasaklanacağı yönündeki tahminlere kıyasla daha geniş bir serbestlik tanıyor.
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