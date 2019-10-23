Rusya'dan kritik hamle!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de imzaladığı mukabakatagöre Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin boşalttığı bölgelerde Rusya'nın kontrolüne geçecek.
Rusya Savunma Bakanlığı bugün bir harita yayımlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.
Rusya ile Türkiye’nin dün vardığı mutabakat uyarınca sınır bölgelerine yerleşecek Rusya askeri polisleri de konuşlanmaya başladı. Kontrol zamanla Esed güçlerine devredilecek.
RUS ASKERİ KONVOYU KOBANİ'DE
Rusya Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Kobani’ye (Ayn el Arap) bir askeri polis konvoyunun vardığını duyurdu. Açıklamada, askeri polisin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) güçlerinin ve silahlarının sınırdan 30 kilometre içeri çekilmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, iki ülkenin sınırın 10 kilometre derininde ortak devriye yapmasını, SDG'nin 30 kilometre geri çekilmesini öngörüyor.