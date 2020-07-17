Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan kritik hamle /17 Temmuz 2020 19:10

Rusya'dan kritik hamle

Rusya, Karadeniz ve Hazar Denizi ağırlıklı olmak üzere 150 bin askerin katıldığı beş günlük dev bir tatbikat başlattı. Amaç, "Ülkenin güneybatısındaki ciddi terör tehlikesine karşı güvenliği sağlama" olarak açıklandı.

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Rusya, güneybatı kanadı ağırlıklı olmak üzere ülke genelinden askeri unsurların katılımıyla dev bir tatbikat başlattı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla aniden başlatılan ve Salı gününe kadar devam etmesi planlanan tatbikata 150 bin askerin yanı sıra yüzlerce savaş uçağı ve savaş gemileri katılıyor.

Tatbikatta ağırlık noktalarını Karadeniz ve Kafkaslar oluşturuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatların "ciddi terörizm tehlikesinin bulunduğu Rusya'nın güneybatısının güvenliğini sağlama" amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasını ilhak etmesi NATO ile ilişkilerde gerilimin Soğuk Savaş dönemi düzeyine yükselmesine yol açmış, Moskova NATO'nun Rus sınırına yakın bölgelerde yürüttüğü tatbikatları "düşmanca niyetlerin göstergesi" diye nitelendirmişti.

Karadeniz ve Hazar Denizi'ne yayılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, toplam 35 askeri üs ve 17 deniz üssünde 56 "taktik tatbikat" gerçekleştirileceğini, ayrıca 27 bine yakın askeri araç ve ekipman, 414 savaş uçağı ve 106 savaş gemisinin "sürpriz denetimlere" tabi tutulacağını açıkladı. Tatbikatların sonbahar için planlanan kapsamlı "Kafkas 2020" tatbikatına hazırlık işlevi de göreceği bildirildi.

Tatbikatlara ağırlıklı olarak Rusya'nın güneybatısında konuşlu kara kuvvetlerinin katılacağı, ancak ülkenin diğer bölgelerinden hava unsurlarının da katkı sağlayacağı kaydedildi. Deniz tatbikatlarının da Karadeniz'in yanı sıra Hazar Denizi'ne kadar uzanacağı, Kuzey ve Pasifik birliklerinden unsurların da katılacağı bildirildi.
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