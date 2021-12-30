Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan kutupta S-500 füze denemesi /30 Aralık 2021 21:27

Rusya'dan kutupta S-500 füze denemesi

Rusyalı yetkililerin ülkenin Kutup Bölgesi’nde S-500 Prometey hava savunma sistemleri ile test amaçlı atışlar yaptığı aktarıldı. Söz konusu sistemin aynı anda iki görevi yerine getirerek hem balistik hem de aerodinamik hedefleri imha edebildiği ve menzilinin de yaklaşık 600 kilometre olduğu ifade edildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın Kutup Bölgesi’nde S-500 Prometey hava savunma sistemleri ile yeni test atışları yaptığı duyuruldu.

Konuya yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Rusya'nın Kutup Bölgesi’nde S-500 Prometey hava savunma sistemleri ile test amaçlı atışlar gerçekleştirildi.

“Uzun menzilli füze sistemi, hipersonik bir hedefe fırlatıldı, hedef başarıyla vuruldu" diye konuşan kaynak, S-550 adlı diğer sistemin testlerinin, ilk örnekleri henüz geliştirme aşamasında oldukları için yakın zamanda yapılmasının planlanmadığını ifade etti.

S-500 Prometey, yeni nesil 'karadan havaya' savunma sistemlerinden biri olup, Rusya'nın füze savunmasının kilit unsurlarından olması bekleniyor. Sistem aynı anda iki görevi yerine getirerek hem balistik hem de aerodinamik hedefleri imha edebiliyor, menzili yaklaşık 600 kilometre olduğu biliniyor.


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