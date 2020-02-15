Rusya'dan manidar mesaj!

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, General Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Libya’daki çatışmanın tarafı olarak kabul edildiğini kaydetti.





“Son Berlin konferansında da böyle olduğu doğrulandı." diyen Lavrov, "Akabinde BM Güvenlik Konseyi de Berlin Konferansı'nın sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Serrac ve Hafter’i sorunları çözmeye, ateşkese ve bu ülkenin ekonomik yaşamıyla ilgili anlaşmalara ve politik sürece uymaya başlamaya çağırdı.” dedi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da General Hafter'e destek vermeye devam edeceklerini söyledi.





RUSYA'DAN ERDOĞAN'A "HAFTER AYRILIKÇI DEĞİL" MESAJI





Lavrov, “Hafter, ayrılıkçılığın simgesi değil. Berlin Konferansı ve BM Güvenlik Konseyi dahil dünya toplumu tarafından tanınan çatışmanın bir tarafı. Bu çatışma, 2011 yılında NATO’nun gerçekleştirdiği tamamen yasa dışı kampanya sonucu Libya devletinin yıkılmasıyla başlamıştı.” ifadelerini kullandı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya krizinde başşehir Trablus civarında hâkim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor.





Rusya ise UMH ile savaşan General Hafter'e silah ve paralı asker desteği veriyor.



